ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak? MSÜ sınavı nedir? MSÜ sınavında kaç soru soruluyor, kaç dakika? MSÜ kazanıp kazanmadığın nasıl beli olur? MSÜ sınavı nedir? MSÜ sınavına kimler girebilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2023 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine bile girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde. Peki, 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı nedir? MSÜ sınavında kaç soru soruluyor, kaç dakika? MSÜ sınavına kimler girebilir? Detaylar haberimizde...

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin duyurduğu takvimde yeni bir değişiklik meydana gelmez ise; MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023'de yapılacak.

MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav saat 10.15'te gerçekleştirilecektir. Sınava girecek olan adaylara Türkçeden 40, temel matematikten 40, sosyal bilimlerden 20 ve fen bilimlerinden de 20 soru olmak üzere toplamda 120 soru sorulacaktır. Adaylara sınav süresi olarak 135 dakika verilecekti.

MSÜ KAZANIP KAZANILMADIĞI NASIL BELİ OLUR?

MSÜ sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuçlar belge şeklinde gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde kabul edilmektedir.

MSÜ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

MSÜ sınavına girmek isteyen adayların Harp Okulu için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 21 yaşında olmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylar yaş, kilo ve boy şartlarını yerine getirdiklerinde MSÜ sınavına girebilir. Erkek adaylar için asgari boy sınırı 165, kadın adaylar için ise 160 olarak belirlenmiştir. Boy-kilo sınıfı ayrıca ÖSYM'nin MSÜ sınavı başvuru kılavuzunda yayımlanır.

MSÜ sınavına adaylar istedikleri kadar girebilir. Bunun için herhangi bir kısıtlama yoktur. Sınav 165 dakikadır ve 10:15'de başlar. Adaylar sınavın ilk 120 dakikasında ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamazlar. Belirtilen süre dışında sınav salonundan çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır. MSÜ sınavının sonuçları belirtilen tarihte ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranında yer alır.

MSÜ SINAVI NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci olarak girmek için yapılan bir sınavdır. Üniversite bünyesinde yer alan çok sayıda askeri okul bulunmaktadır. Bu okullar Türkiye'nin pek çok ilinde bulunmaktadır. Bu okullar Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Enstitüler şeklinde olmaktadır.