2023 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman? MSÜ sınavlarına katılacak öğrenciler bu sorunun yanıtını aramaya başladı.Peki,2023 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı başvuru şartları neler? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023 MSÜ) için başvuru sürecine kısa bir süre kaldı. Sınava başvuruda bulunacak birçok aday sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, 2023 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı başvuru şartları neler? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ nedir? Detaylar haberimizde...

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023 MSÜ) 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 MSÜ başvuruları, 13 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru sürecini kaçıranlar için MSÜ 2023 geç başvuru tarihi ise, 21 şubat 2023 olarak belirlendi.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav uygulama takvimine göre, 2023 MSÜ sınavının sonuçları ise, 13 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAVI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 29 Aralık 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınav, ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınava giren adaylar, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile Harp Okulları/Meslek Yüksekokulları'na giriş için başvuruda bulunabiliyor. MSÜ sınavı ile harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına başvuruda bulunabilir