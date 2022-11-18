2023 MSB Astsubay alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine subay alımlarının yapılacağını açıklandı. Duyuru sonrasında alımla ilgili şartlar ve kadro dağılımı araştırma konusu oldu. Peki, MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvurusu ne zaman, kadro dağılımı nasıl? İşte konu hakında tüm merak edilenler...

Astsubay alımı başvuruları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin adresinden duyuru ile başladı. 7 Kasım 2022 tarihinde erişime açılan MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru işlemleri e-devlet şifresi ile tamamlanacak. Ön başvuru, seçim aşamaları ve fiziki yeterlilik aşamalarından oluşacak 2023 astsubay alımı başvuru şartları arasında adaylarda; 2022 KPSS Ön Lisans ve 2021/2022 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 puan almış olma koşulu aranacak. Peki, 2023 astsubay alımı başvuruları ne zaman bitecek, Başvuru kılavuzu yayınlandı mı, Mezuniyete göre ve komutanlığa göre kontenjan dağılımı nedir? Detaylar haberimizde...

ASUBAY ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Savunma Bakanlığının yapacağı alımlara başvuru yapabilmek için adayların lisans bölümü mezunu olması gerekmektedir. KPSS lisans sınavlarında KPSSP3 puan türünde 70 ve üzeri alan adaylar, müracaat edebilirler.

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (1 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular)

Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (1 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular)

Muvazzaf Subay alımına 2020 Yılı ve daha önceki yılların puanına sahip olan adaylar başvuru yapamayacak. Bu kapsamda 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS'den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.

YDS şartı gerektiren kontenjanlar için ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2021-2022) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 75 not almış olmak gereklidir.

MEZUNİYETE GÖRE KOMUTANLIKLARIN KONTEJANLIKLARI NELERDİR?

Gelmiş olan Astsubay alımı ilanına göre Komutanlıklar 1870 kişilik kadro ile,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1416 Astsubay,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 99 Astsubay,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 355 Astsubay,

alımı yapacak. Detaylı kontenjan dağılımı ise şöyledir;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Alımı Kontenjan Dağılımı:

Lisans ve Ön Lisans Mezunu 1416 Astsubay Alımı yapılacak. Muhabir ve yardımcı hizmetler sınıfına göre kontenjan dağılımı şöyledir;

- Muhabir Sınıfı 995 Astsubay ( Piyade Komando 650,U/H Teknisyeni 100,İnşaat Elektrik Teknisyeni 50, ÇKMS Operatörü 50, BS operatörü 80, Hava Trafik 15, İkmal 30, Yangın Operatör 20 )

- Yardımcı Sınıf 421 Astsubay (Mühimmat 50, Harita Teknisyeni 7, Personel 25, Maliye 25, Eln.ve Hbr.Sis.Teknisyeni 150, Silah teknisyeni 61, Tekerlekli Araç 50, Veteriner Teknisyen 3, Bariton 1, Basson 4, Büğlü 1, Büyük Bas 1, Flüt 6, Sib.Klarnet 10, Kornet 2, Korno 4, Küçük Bas 2, Obua 2, Alto Saksafon 3, Trombon 4, Trompet 4, V.Çalg 6 )

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Alımı Kontenjan Dağılımı:

Hava kuvvetleri komutanlığı Lisans ve Ön Lisans 355 Astsubay alımı yapacak. Muhabir ve Yardımcı hizmetler kontenjan dağılımları şöyledir;

- Muhabir Sınıfı 252 Astsubay ( Jet Uçak Mekanik Sistemler Asb. 35, Küçük Uçak Mekanik Sistemler Asb. 35, Elektrik ve Havalandırma Asb. 15, Turbo-Prop ve Pistonlu Motor Sis. Asb. 35, Aviyonik Sistemleri Asb. 15, Uçak Silah Sistem Asb. 15, Bilgi Sistem İşletim Asb. 20, Yer Telsiz Sistemleri Asb. 10, HAWK Sistem Asb. 32, HAWK Sistem Bakım Asb. 15, Alçak İrtifa Füze Sistemleri Asb. 15, Namlulu Sistemler Asb. 10 )

- Yardımcı Sınıfı 103 Astsubay ( Ulaştırma Asb. 12, İkmal Asb. 40, Personel ve İdari İşlem Asb. 40, Sib. Klarinet Asb. 2, Alto Saksafon Asb. 1, Trompet Asb. 2, Trombon Asb. 2, Büyük Bas Asb. 1, Korno Asb. 2, Piyano Asb.1)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Alımı Kontenjan Dağılımı:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 99 kişilik boşluk ile Astsubay alacak. Alanına göre kontenjan dağılımı şöyledir;

- Muhabir Sınıfı 60 Astsubay ( Motorcu Asb. 11, Seyir Asb. 8, Sonar Asb. 12, Elektrik Asb. 7, Elektronik Asb. 7, Torpido Asb.4, Güdümlü Mermi Asb. 2, Harekat Asb.9 )

- Yardımcı Sınıfı 39 Astsubay( İkmal Asb. 21, İdari Asb.18)

ASUBAY BAŞVURULARI NASIL YAPILICAK?

Astsubay alımı ilanı 7 Kasım 2022 tarihi ile MSB PERTEM üzerinde duyurulmasından sonra başvurusu başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 27 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece e-Devlet şifresi ile birlikte MSB PERTEM üzerinden yapılacaktır.

MSB TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASUBAY KİMDİR?

Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek adaylardan istihdam edilen astsubaylardır.

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