2023 Minibüs indi bindi ücret tarifesi değişti! Zamlı İstanbul minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Arama motorlarında ise Zamlı İstanbul minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arandı.

2023 Minibüs indi bindi ücret tarifesi değişti! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Peki, Zamlı İstanbul minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL?

ZAMLI İSTANBUL MİNİBÜS, DOLMUŞ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

TAM BİLET 15 TL

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam bilet 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen 7,09 liradan 10,74 liraya çıktı. Metrobüs ücreti 22,25 TL, Marmaray'da en kısa mesafe 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

ABONMAN ÜCRETLERİ

Zamla birlikte tam abonman ücreti 777 liradan 1.177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ



Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi. Minibüs ücretleri 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİ

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1.300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.