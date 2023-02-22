2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday belirleme sınavı ertelendi mi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı ne zaman olacağı adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınav tarihiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Peki, MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı katılma şartları neler? MSÜ Sınavlarına kaç kez girilebilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından dün de Hatay'da peş peşe dermemler yaşanması MSÜ ertelendi mi, MSÜ sınavı yapılacak mı sorularını gündeme getirdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Peki, MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı katılma şartları neler? MSÜ Sınavlarına kaç kez girilebilir? Detaylar haberimizde...

MSÜ SINAVI NE ZMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınav tarihinin ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirildiği açıklandı. Buna göre 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 02 Nisan Pazar günü saat 10.15 yapılacak.

MSÜ SINAVI GEC BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyurdu. Buna göre 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gec başvuru işlemleri 1-6 Mart tarihleri arasında yapılacak.

MSÜ SINAVINA KATILMAK ŞARTLARI NELER?

Sınava katılmak için yaş sınırlaması var. Harp Okulları için gün ve aya bakılmaksızın en fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) şartı bulunuyor. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına alınacak. Onlar için de en fazla 20 yaşında (2001 ve sonrası doğumlu) olma şartı var.

MSÜ SINVLARINA KAÇ KEZ GİRİLEBİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına kaç kez girilebileceği ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.

MSÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar.