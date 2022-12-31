Milli Piyango çekilişi hakkındaki araştırmalar, beklenen tarihin gelmesi ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Araştırılan konular arasında en çok merak edilenlerden birisi de 2023 Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu oluyor. Peki, 2023 Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman?

2023 Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu, gündemdeki yerini korurken bir yandan da vatandaşlar tarafından Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman? Sorusu, internet üzerinde sık sık araştırılmaya devam ediliyor. Yılın son gününde 2023 Milli Piyango çekilişine dair araştırmalar devam ediyor. Peki, 2023 Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman?

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2023 Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Kanal D ekranlarında gerçekleştirilecek. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak.

GEÇEN SENE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin ödül tablosu aşağıdaki gibidir. Geçtiğimiz yıl yapılan çekiliş ile birlikte şanslı il geçen yıl İzmir olmuştu. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Milli Piyango Çekilişi sonrası 1 kişi 30 milyon TL'yi kazandı. 120 milyon TL, 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.