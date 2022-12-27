Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam 200 milyon lira olurken, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak açıklandı. Peki, 2023 milli piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? Milli piyango sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi de belli oldu. Peki, 2023 milli piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? Milli piyango çekilişi büyük ikramiye tutarı ne kadar? Milli piyango sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET NE KADAR, KAÇ TL?



31 Aralık 2022 Cumartesi gerçekleşecek çekiliş için biletler satışa sunuldu. Çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL, tam bilet 200 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı biletleri gezici bayi, sabit bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve Milli Piyango uygulaması üzerinden online olarak da alınıyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA NASIL YAPILACAK?



Milli Piyango bilet sorgulama ekranı Haberler.com'de olacak. 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıralı tam liste ve hızlı bilet sorgulama ekranına haberlercom'dan kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

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