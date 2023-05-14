2023 milletvekili il il seçim sonuçları nedir? AK Parti, CHP İYİ Parti milletvekili seçim sonuçları sorgulama ekranı!

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2023 MİLLETVEKİLİ İL İL SEÇİM SONUÇLARI NEDİR?

Oy sayımının başlamasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 20:14 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 21.99 oldu. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 57.16, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 29.25, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 8.60 olarak görülüyor.

Milletvekili Genel Seçiminde ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı.

İTTİFAKLARDA SON DURUM

Saat 20:14 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 21.99 oldu. Buna göre;

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 57.16,

Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 29.25,

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 8.60,

ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 1.22,

Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,17 olarak görülüyor.

2023 GENEL SEÇİMLERİ SORGULAMA EKRANI