14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2023 MHP vaatleri! Devlet Bahçeli ne vaat verdi, soruları yer alıyor. Peki, 2023 MHP vaatleri! Devlet Bahçeli ne vaat verdi? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, 2023 MHP vaatleri! Devlet Bahçeli ne vaat verdi? Soruları gündem oldu. Peki, 2023 MHP vaatleri! Devlet Bahçeli ne vaat verdi? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

MHP 2023 SEÇİM VAATLERİ!

Devlet Bahçelinin açıklamaları

"14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri hem yurt içinde hem de yurt dışında hayat ve varlık mücadelesi veren Türk vatandaşlarının hür ve demokratik tercihiyle yapılacaktır. Bu seçimler Avrupa Türklüğü'nün geleceğini de yakından etkileyecektir."

"Sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir."

"Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Türk milletinin gönül ve kültür elçileridir. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğü'nün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir."

"Her vatandaşımız helal oyuyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cumhurun onurunu, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedefini desteklemeli, yüreklerindeki vatan sevdasıyla ülkemize sahip çıkmalıdır. Gün birleşme günüdür, gün zillete karşı Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür."

"Avrupa Türklüğü'nün hassasiyet, beklenti ve özlemlerini istişare etmek, görüş alışverişinin yanı sıra 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak maksadıyla arayış ve çalışmalarımız elbette yoğun bir şekilde devam etmektedir."