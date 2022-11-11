2023 memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye çıkacak?

Her yıl enflasyon oranında maaşlarında artış yapılan binlerce Memur ocak zammını araştırıyor. 2023 yılına adım adım yaklaşırken bu zam oranının belirlenmesi için yalnızca 2 aylık veri kaldı. 4 aylık enflasyona göre memur zam oranı yüzde 11,84 oranında değerlendirildi. Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında. Bu noktada ise "2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya dair tüm detaylar...,

Milyonlarca memurun gündemindeyeni memurmaaşı oranlarıbulunuyor. Her yılEnflasyon oranı kadar ücretlerine artış yapılan memurlar yeni yılla Memur maaşları ne kadar olacağını araştırıyor. Peki ocak memur maaşı zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzdesi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

DÖRT AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37 , ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46, eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08 ve ekim ayı enflasyon farkı 3,54 olmasıyla beraber toplam enflasyon farkı 10,45 oldu.

YENİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı yüzde 30 artış olursa 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya yükselmiş olacak. En düşük memur emekli maaşı yüzde 30 artış olursa 6 bin 078 liradan 7 bin 901 liraya yükselmiş olacak

EK GÖSTERGE EKLENECEK Mİ?

Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira üzerinde yüzde 30'luk artış olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35'lik artış olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40'lık artış olursa 4 bin 900 lira olacak.

En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira olup yüzde 30'luk artış olursa 11 bin 837 lira, yüzde 40'lık bir artış olursa 12 bin 747 liraya çıkacak.

İkinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında enflasyon yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu.

2022 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2023 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının Aralık ayı enflasyonunu 2 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

MEMUR VE MEMEUR EMEKLİLERİ ZAM FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.