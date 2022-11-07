Temmuz ayında 41,69 oranında zam alan memur maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ile yeniden değerlendirilecek. Ekim ayı enflasyon verileri, bugün TÜİK tarafından açıklandı ve böylece zam oranı için 4 aylık veri geride kaldı. Peki, 2023 Memur yılbaşı zammı belli oldu mu, ne kadar?

Emekli ve memurların merakla beklediği zamların belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜFE'nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da açıklanacak. Peki, 2023 Memur yılbaşı zammı belli oldu mu, ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

EKİM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

2022 Ekim ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

OCAK 2023'TE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor.

Ocak 2023'te memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ek olarak Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerinde enflasyon farkı alacak.

2023 MEMUR YILBAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Enflasyon farkı dâhil 4 aylık memur zammı 11.84 olacak. Yeni yılda memur ve emeklilerinin gelirinde ek göstergeye bağlı olarak da artış yaşanacak. Yüzde 40'lık zam durumunda en düşük emekli aylığı 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşı da 12 bin 747 liraya çıkacak.

Temmuz ayında yüzde 42.35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

İkinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında enflasyon yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu.