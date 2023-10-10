2023 MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: Magnum Porsche Taycan çekiliş CANLI İZLE! Magnum çekilişi açıklandı mı?

Magnum Porsche Taycan kura sonucu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Magnum çekiliş sonucu heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı sorgulatılıyor. Peki, Magnum Porsche Taycan çekilişi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2023 MAGNUM ÖDÜLÜ NEDİR?

Porsche Taycan, Porsche tarafından 2019 yılından bu yana üretilen bir bataryalı elektrikli üst orta sınıf otomobil modelidir. İlk olarak 2015 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Mission E adıyla bir konsept olarak tanıtılmış olup üretim modeli ise 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Taycan, Porsche'nin ilk seri üretim elektrikli aracı olup farklı performans seviyelerinin çeşitli varyantlarında satılması ve türevlerini gelecekte platformuna dayanan modeller dizisinde üretebilmesi planlanmaktadır.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Magnum çekilişinde bu ay 2 adet Porsche Taycan ve 100.000 TL'lik 4 Magnum Card ödülü sahiplerini bekliyor. Porsche Taycan çekiliş sonucu vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Magnum Eylül ayı kura sonucu 10 Ekim Salı günü saat 11.30'da gerçekleşecektir.