Liselere yerleşebilmek için girilen LGS sonuçları açıklandı. LGS sınavına giren öğrenciler ise arama motorlarında 2023 Lise tercih sonuçları! LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sınavına kaç kişi girdi 2023? LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? araması yapıyor.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki, 2023 Lise tercih sonuçları! LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sınavına kaç kişi girdi 2023? LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2023 LİSE TERCİH SONUÇLARI!

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açıldı.

LİSE TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS tercih sonuçları 24 Temmuz günü https://www.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA!



KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA, TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1 MİLYON 246 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.