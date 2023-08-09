2023 LİSE KAYITLARI: LGS Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt işlemleri hangi tarihte başlıyor?

2023 – 2024 eğitim öğretim döneminde lise eğitime başlayacak olan öğrenciler ve veliler tarafından LGS Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açılamalar da merak edilenler arasında. Peki, LGS Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt işlemleri hangi tarihte başlıyor?

LGS Lise kayıt işlemlerini yapacak olan öğrenciler, internet üzerinde konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Bu nedenle gözler 2023 lise kayıtlarına çevrildi. Peki, LGS Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt işlemleri hangi tarihte başlıyor?

LGS LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre LGS yerleştirme işlemleri 18 Ağustos'ta sona eriyor. Buna göre 18 Ağustos tarihine kadar yapılacak olan yerleştirmeler ile birlikte öğrenciler direkt olarak lise kayıt işlemlerini tamamlamış olacaklar. Okullara yerleşen öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanması ile beraber direkt olarak kayıt olmuş oluyor.

KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA, TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1 MİLYON 246 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.