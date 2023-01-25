2023 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınavı başvuruları nasıl yapılır?

Her yıl binlerce öğrencinin girdiği LGS sınavının ne zaman yapılacağı sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınavı nedir? LGS sınavı başvuruları nasıl yapılır? LGS sınavı kaç soru kaç dakika? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları adaylar tarafından sorgulanıyor. Her yıl binlerce öğrencinin girdiği LGS sınavının ne zaman yapılacağı sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınavı nedir? LGS sınavı başvuruları nasıl yapılır? LGS sınavı kaç soru kaç dakika? Detaylar haberimizde...

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl binlerce öğrencinin girdiği LGS sınavı tarihleri bir süredir merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. MEB 2023 yıllı takvimini açıklamasının ardından LGS sınavının tarihide belli oldu.

Liseye geçiş sınavı bilindiği üzeri iki aşamalı olarak uygulanmaktadır. Sınavın birinci oturumu 5 Haziran 2023 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacaktır. LGS sınavı birinci oturumu 09:30'da başlayacaktır. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacaktır.

LGS SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKKİKA?

Birinci oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, ikinci oturumunda uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere toplam da 90 soru soruluyor. Sözel bölümde Türkçe (20), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (10), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10) ve Yabancı Dil (10), sayısal bölümde ise Matematik (20) ve Fen Bilimleri (20) alt testleri yer alır. Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum ise 80 dakika adaylara zaman verilmektedir.

LGS SINAVI NEDİR?

LGS, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan Merkezi Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanan sınava denir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Merkezi Sınav 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

20222-2023 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.