2023 LGS sınavı ne zaman? LGS kaç soru var, kaç dakika?

Liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8. sınıfların gireceği LGS tarihi sınava katılacak öğrenci ve velilerinin gündeminde. Liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) ne zaman olacağını araştırıyor. Peki LGS sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? LGS sınavı ne zaman? LGS kaç soru var, kaç dakika? Sınav girş belgeleri nasıl, nereden alınır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Ortaokul son sınıf öğrencileri LGS ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Yeni yıla kısa bir süre kalmasının ardından milyonlarca aday LGS sınavı ne zaman? LGS kaç soru var, kaç dakika? Sınav girş belgeleri nasıl, nereden alınır? sorularının yanıtını arıyor. Detaylar haberimizde...

2023 LGS NE ZAMAN?

90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavının, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan sınavın, birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacaktır.

LGS KAÇ SORU?

Sınavda, Sözel (75 dakika) bölümden yani Türkçe 'den 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 'ten 10, Yabancı Dil'den ise 10 soru olacak. Sayısal bölüm (80 dakika)den Matematik 'den 20 ve Fen Birlikleri'nden 20 soru sorulacaktır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL,NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden üzerinden her sene ilan ediliyor.