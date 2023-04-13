LGS tarihi sınava girmek isteyen birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir konu haline geldi. Sınava girmek isteyen birçok kişi 2023 yılında gerçekleştirilecek olan LGS tarihini merak ediyor. Peki, 2023 LGS ne zaman? 2023 LGS hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2023 LGS tarihi!

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2023 LGS ne zaman? ve 2023 LGS hangi tarihlerde yapılacak? Soruları, sınava girmek isteyen adayların en çok arattığı sorulardan. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan liseye geçiş sınav sistemine verilen isimdir. Peki, 2023 LGS ne zaman? 2023 LGS hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2023 LGS tarihi!

2023 LGS NE ZAMAN?

90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavının, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan sınavın, birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacaktır.

LGS KAÇ SORU?

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden üzerinden her sene ilan ediliyor.