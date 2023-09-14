2023 KYK yemek ücretleri: Kahvaltı ve yemek ücretsiz mi? KYK beslenme yardımı ne kadar, günlük kaç TL?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar, günlük kaç TL? Kahvaltı ve yemek ücretsiz mi?

. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçların adayların erişimine açıldığını açıkladı. Herhangi bir yurda yerleşen adaylar kayıt sürecine ve yurt yemeği ücretlerine ilişkin araştırmalara başladı. Peki,Kahvaltı ve yemek ücretsiz mi? KYK beslenme yardımı ne kadar, günlük kaç TL?

2023 KYK YEMEK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2022-2023 öğretim yılında yurtların açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 25,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 50,00 TL olmak üzere toplam 75,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 90,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.