2023 KYK bursu ne zaman yatacak?

Gecen hafta KYK bursu ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklamamsının ardından öğrenciler tarafından KYK burs ödemelerinin hesaplara ne zamana yatılacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs öğrenim kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

'KYK bursları ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtı, burs başvuru sonuçlarını öğrenen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi aylık olarak hesaplara yatan KYK bursları için ödeme tarihleri belli oldu. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yatacak? 2023 KYK burs ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

KYK BURS ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESPLARA YATACAK?

KYK 3 aylık burs ödemesinin, geçtiğimiz yıllar baz alındığındaödemelerin Ocak ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Bilindiği gibi KYK burs öğrenim kredisi ödemelerini her ayın 6-10 arası yapıyor. Konuyla ilgili GSB henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.