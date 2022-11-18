2023 KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman?

KYK burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu müjdeli haber sonrası merak konusu oldu. 2022-2023 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvuruları başladı. KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? KYK bursu ne zaman yatacak, burs ücreti kaç TL? İşte konuya dair tüm detaylar...

KYK burs başvurusu ve öğrenim kredisi başvuruları 17 Kasım Perşembe günü saat 23:59'da sona erdi. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvuru sonuçlarını açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ne zaman yatacak? KYK burs kredisi ne kadar? Detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇŞARI NE ZAMAN AÇIKLLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine tabi tutulacak. 12 farklı kuruma gönderilecek olan verilerin, öğrencilerin verdiği bilgilerle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buradan elde edilen verilerle burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencileri duyuracak.17 Kasım Perşembe günü sona erecek olan başvurular, 18 Kasım Cuma günü itibariyle değerlendirmeye tabi tutulacak. Geçtiğimiz yıl baz alındığında KYK burs sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında öğrencilere geçmiş ayların ücretleri ile birlikte toplu olarak ödenecek. KYK burs başvuru sonuçları, 18 Kasım itibariyle öğrencilerin odak noktası oldu. GSB aracılığıyla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde burs alarak maddi anlamda destek edinmek isteyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden erişime açılan KYK burs başvuru ekranını kullanacak. yıllık 1 milyon 500 bin öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu, yenilenen öğrenim kredisi geri ödeme olanakları ile de öğrencilere kolaylık sağlayacak.

KYK BURS/KREDİ NE KADAR?

Lisans öğrencilerine 850 TL Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.