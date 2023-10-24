Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs ve kredi başvurularının sonuçları merakla bekleniyor. Başvuruların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, KYK burs başvurusu sonucu açıklandı mı? 2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK BURS SONUÇ SORGULAMA! KYK burs başvurusu sonucu açıklandı mı?

2023-2024 eğitim öğretim yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları sonuçları açıklandı mı sorusu araştırılmaktadır. Başvuruların 19 Ekim tarihinde sona ermesinin ardından gözler KYK burs sonuçlarına çevrildi. E-Devlet üzerinden açıklanacak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulatılıyor. Peki, KYK burs başvurusu sonucu açıklandı mı? 2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERDİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmuştu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanmıştı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ekim günü başlayan KYK burs başvuruları 19 Ekim'de sona ermiştir. Geçen sene Kasım ayında alınan başvuruların sonuçları Aralık ayında açıklanmıştı buna göre bu sene tahmini olarak Kasım ayında sonuçların açıklanması bekleniyor.