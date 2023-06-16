Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber ise 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? soruları araştırıldı.

2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? merak ediliyor. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023'te Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

KURBAN BAYRAMI NEDEN KUTLANIR, ÖNEMİ NEDİR?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır. Kurban Bayramı farklı dillerde ve farklı kültürlerde, kültürel etkilerle de, farklı isimlerle anılmaktadır. Arapça İyd-el Adha şeklinde okunan tüm dünyada yaygın olan bir isimdir. Türkçede Kurban Bayramı olarak anılırken, Hindistan ve Pakistan'da bayrama genellikle Bakra Eid denir ki bunun anlamı "Keçi Bayramı"dır; bu ülkelerde sıklıkla kurban edilen hayvan keçidir. Bakra Eid Güney Afrika'da da kullanılan bir isimdir. Bangladeş'te kullanılan yaygın isimlerse Id-ul-Azha ve Korbani Id'dir. Türkçe ismine benzer bir şekilde Bosna-Hersek, Bulgaristan da Koç bayram, Arnavutluk'ta Kurban Bajram şeklinde anılır. Nijerya'da Babbar Sallah, Somali'de ve Kenya ile Etiyopya'nın Somalice konuşan bölgelerinde ise Ciidwayneey olarak bilinir.