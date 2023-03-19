Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman olacağı ve Kurban Bayramı hangi ayda olduğu araştırılıyor. Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı hangi ayda, ne zaman ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor merak ediliyor. 2023 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor ve Kurban Bayramı ne zaman olduğu araştırılıyor. 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor gündeme geliyor. 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı

1. GÜN: 28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı

2. GÜN: 29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı

3. GÜN: 30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı

4. GÜN: 1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bununla birlikte, Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ