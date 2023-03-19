2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
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Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman olacağı ve Kurban Bayramı hangi ayda olduğu araştırılıyor. Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
Müslümanlar için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı hangi ayda, ne zaman ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor merak ediliyor. 2023 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor ve Kurban Bayramı ne zaman olduğu araştırılıyor. 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor gündeme geliyor. 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
- 2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
- 1. GÜN: 28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı
- 2. GÜN: 29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı
- 3. GÜN: 30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı
- 4. GÜN: 1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı
Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bununla birlikte, Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
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- 26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili
- 17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili
- 06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
- 23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı
- 17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi
- 20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe
- 21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
- 22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
- 23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)
- 27 Haziran 2023 Salı: Arefe
- 28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)
- 29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
- 30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)
- 01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)
- 19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı
- 28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü
- 26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili
- 2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe
- 2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma
- Berat Kandili:6 Mart Pazartesi
- Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı
- Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi
- Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi
- Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı
- Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe