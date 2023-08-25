2023 KPSS SONUÇ EKRANI: KPSS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM KPSS ÖABT SONUÇLARI!

2023 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanıyor. KPSS sonuçları nereden, nasıl açıklanacak merak konusu oldu. İşte, KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın sonuçları bugün açıklanıyor. Milyonlarca öğrencinin girdiği sınav sonucu heyecanla bekleniyor. Kullanıcılar tarafından KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılmaktadır. KPSS sonuçlarına nereden, nasıl ulaşılır merak konusu oldu. İşte, KPSS SONUÇ EKRANI!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın sonuçları 25 Ağustos Cuma günü erişime açıklanacaktır.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Katılımcılar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belirlenmedi. Sonuçlar yayınlandıktan sonra, ÖSYM resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapacaktır.