2023 KPSS ne zaman? 2023 Sınav takvimi beli oldu mu?

ÖSYM 2023 KPSS sınav takvimini açıkladı. Milyonlarca vatandaş 2023 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lisans başvuruları ne zaman? Sorularının cevabını merak ediyor.Peki,2023 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lisans başvuruları ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler..

ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. Peki 2023 Kpss sınavı ne zaman? KPSS Lisans başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizde...

KPSS 2023 SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre KPSS

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı, Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT sınavları için başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre KPSS sınavlarına adaylar 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde başvurularını yapacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELİ OLDU MU?

ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, ÖSYM'nin 2023 yılında gerçekleştireceği sınavlar ve sınav tarihleri şu şekildedir: