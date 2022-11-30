2023 KPSS ne zaman? 2023 Sınav takvimi beli oldu mu?
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ÖSYM 2023 KPSS sınav takvimini açıkladı. Milyonlarca vatandaş 2023 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lisans başvuruları ne zaman? Sorularının cevabını merak ediyor.Peki,2023 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lisans başvuruları ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler..
ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. Peki 2023 Kpss sınavı ne zaman? KPSS Lisans başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizde...
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre KPSS
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.
2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı, Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT sınavları için başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre KPSS sınavlarına adaylar 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde başvurularını yapacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, ÖSYM'nin 2023 yılında gerçekleştireceği sınavlar ve sınav tarihleri şu şekildedir:
- 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023
- Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023
- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023
- Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023
- Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2023/2 İngilizce: 18 Şubat 2023
- Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/1: 12 Mart 2023
- Tıpta Uznmanlık eğitimi Giriş Sınavı - TUS 1. Dönem: 19 Mart 2023
- Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ: 26 Mart 2023