2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT SONUÇ SORGULAMA

KPSS sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS ÖABT VE A grubu sonuçları merak konusu oldu. İşte, KPSS sonuç sorgulama ekranı!

2023 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. Kullanıcılar tarafından KPSS sonuçları araştırılmaktadır. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte, KPSS ÖABT ve A Grubu sonuç sorgulama ekranı!

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

KPSS sonuçları 25 Ağustos saat 10.00 itibariyle erişime açılmıştır. Katılımcılar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler. KPSS SONUÇ yazısına tıklayarak sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.