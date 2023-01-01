2023 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi ve fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından köprü ücretlerine yılbaşından sonra zam geldiği iddiası hakkında açıklama yapıldı. 2023 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi merak ediliyor. Peki, 2023 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte başta trafik cezaları ve harç ücretleri olmak üzere birçok hizmete zam geldi. 2023 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi ve fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte otoyollara zam geldi mi araştırılıyor. 2023 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

2023 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte başta trafik cezaları ve harç ücretleri olmak üzere birçok hizmete zam geldi. Yılbaşından sonra zam yapılan alanlardan birinin de köprü ve otoyollar olduğu iddia edildi. İddiaların sosyal medyada da sık bir şekilde dillendirilmesinin ardından Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz."