Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Kocaeli sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 Kocaeli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

CUMURBAŞKANLIĞI SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir. Cumhurbaşkanı, 5 yıllık görev süresi için doğrudan halk tarafından seçilir.

2023 KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları YSK'nın seçim yasağı kararını kaldırması sonrası açıklanacak. Güncel sonuçlar için SEÇİM sayfamızı takip edebilirsiniz.