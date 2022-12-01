2023 Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Gözler şimdi kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihte. Peki, Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği kullanım şartları neler? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Kış Lastiği Uygulaması her yıl belirli tarihler arasında zorunlu hale getiriliyor. Uygulamaya uymayan araç sahipleri hakkında ise trafik cezası kesiliyor. Peki, Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği kullanım şartları neler? Detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması ile ticari anlamda kullanılan tüm araçların kış lastiği takmak zorunluluğu başlamış oluyor. Öte yandan da şirketlere ait araçlarda da kış lastiği zorunluluğu bulunuyor. Şahsi araçlarda kış lastiği zorunluluğu bulunmamada can ve mal güvenliği için kış lastiği öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANIM ŞARTLARI NELER?

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Belirtilen tarihler arasında kış lastiği taktırmayanlara 1152 lira ceza uygulanıyor.