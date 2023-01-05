2023 kıdem tazminat ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücret net 8 bin 506 TL olarak duyuruldu. Yeni asgari ücret ile değişiklik gösterecek kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki,2023 kıdem tazminat ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Asgari ücretin 8 bin 504 TL'ye artış göstermesinin akabinde 10 brüt ücret 10 bin 8 lira olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte, geçtiğimiz yıl 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı da artmış oldu. Peki, 2023 kıdem tazminat ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Detaylar haberimizde...

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanıyordu. 2022 enflasyonunun belli olması sonrasında memur zamları da netleşti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurdu ve maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulayacaklarını açıkladı. Buna göre yeni kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

HANGİ DURUMLADA KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR?