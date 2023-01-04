Mübarek 3 ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de merak edildi. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? 2023 Kandil Günleri ve Tarihleri: İlk kandil ne zaman 2023? 2023'ün ilk kandili Regaip kandili ne zaman, hangi gün? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman? İşte 2023 dini günler ve kandiller takvimi sizlerle...

2023 yılındaki dini günler ve kandiller merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? İlk kandile kaç gün kaldı? Regaip kandiline kaç gün var? Diyanet'in 2023 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 20 gün kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü ile başlayacaktır.

İLK KANDİL NE ZAMAN 2023?

2023'ün ilk kandili 26 Ocak Perşembe Regaip kandilidir.

BUGÜN KANDİL Mİ?

2023 yılı için ilk kandil Regaip Kandili'dir ve 26 Ocak 2023 Perşembe günüdür.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023