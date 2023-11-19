2023 KAİNAT (DÜNYA) GÜZELİ KİM OLDU, KAZANDI? 2023 Miss Universe birincisi, ikincisi, üçüncüsü kimdir?

El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlenen Miss Universe 2023 yarışması sonuçlandı ve 'Kainat Güzeli' belirlendi. Peki, 2023 Kainat (dünya) Güzeli kim oldu, kazandi? 2023 Miss Universe birincisi, ikincisi, üçüncüsü kimdir? işte detaylar…

Miss Universe 2023 güzellik yarışmasının galibi Nikaragua'dan çıktı. Bu prestijli unvanı kazanarak ülkesini uluslararası platformda temsil etme hakkı kazanan Kainat Güzeli, taç takıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Peki, 2023 Kainat (dünya) Güzeli kim oldu, kazandi? 2023 Miss Universe birincisi, ikincisi, üçüncüsü kimdir? işte detaylar…

2023 KAİNAT (DÜNYA) GÜZELİ KİM OLDU, KAZANDI?

El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlenen Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı. 84 ülkenin ulusal güzellik yarışmalarının birincilerinin yarıştığı bu yılki Miss Universe'ün jürisinde model Halima Aden, "Queer Eye" yıldızı Carson Kressley, TikTok fenomeni Avani Gregg ve iki eski Miss Universe birincisi Trinidad & Tobago'dan Janelle Commissiong ve Fransa'dan Iris Mittenaere yer aldı.

2023 MİSS UNİVERSE BİRİNCİSİ, İKİNCİSİ, ÜÇÜNCÜSÜ KİMDİR?

Kainat Güzeli seçilen Sheynnis Palacios'a tacını bir önceki yılın kazananı ABD'den R'Bonney Gabriel taktı. Tacı takan Sheynnis Palacios gözyaşlarını tutamadı.

Yarışmanın bu yılki birincisi Nikaragua'dan Sheynnis Palacios, ikincisi Tayland'dan Anntonia Porsild ve üçüncüsü Avustralya'dan Moraya Wilson oldu.

MİSS UNİVERSE DÜNYA GÜZELİ NEYE GÖRE SEÇİLİYOR?

Miss Universe yarışması, katılımcılarda değerlendirilen çeşitli kriterlere dayanmaktadır. Ancak bu kriterler zaman içinde değişebilir. Genellikle Miss Universe yarışmasında değerlendirilen kriterler şunlardır:

Güzellik: Katılımcının genel fiziksel çekiciliği, yüz güzelliği, vücut proporsiyonları gibi özellikleri değerlendirilir.

Zeka ve Kültür: Katılımcının genel kültür düzeyi, eğitim seviyesi, genel kültür bilgisi değerlendirilir. Zeka ve konuşma yetenekleri de bu kriter altında değerlendirilebilir.

Kişisel Gelişim ve Yetenek: Katılımcının kişisel gelişimi, yetenekleri, sosyal sorumluluk projelerine katkıları gibi faktörler değerlendirilir.

Kostüm Gösterisi: Özel tasarlanmış kostümlerle yapılan defilede katılımcıların sahne performansları ve kostüm seçimleri değerlendirilir.

Plaj Güzellik Yarışması: Katılımcıların mayo/bikini giyerek sahne aldığı bölümde vücut güzellikleri, pozları ve sahne hakimiyetleri değerlendirilir.

Giyim Defilesi: Katılımcıların özel tasarım akşam elbiseleri ile yapılan defiledeki şıklıkları, zarafetleri ve sahne hakimiyetleri değerlendirilir.

Sonuç olarak, Miss Universe birincileri genellikle genel güzellik, zeka, kültür, kişisel gelişim ve sahne performansı gibi birçok kriteri bir arada başarıyla sergileyen katılımcılardan seçilir. Ancak bu kriterler yıldan yıla değişebilir ve organizasyonun belirlediği özel temalara göre şekillenebilir.