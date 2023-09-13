2023 ITB China Fuarı, Çin Seyahat Pazarını Canlandırmayı Hedefliyor

Çin seyahat pazarına odaklı olan 2023 ITB China fuarı, küresel seyahat tedarikçilerini bir araya getirerek sektör için ileriye dönük bir yol oluşturmayı amaçlıyor. Fuarda 360 turizm şirketi, ürün ve hizmetlerini sunarken 700'den fazla Çinli alıcıyla buluşacak.

SHANGHAİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin seyahat pazarına odaklı, önde gelen B2B seyahat ticaret fuarı 2023 ITB China, Salı günü Shanghai'da başladı.

Fuar, küresel seyahat tedarikçilerini canlanan Çin pazarıyla yeniden buluşturmayı ve sektör için ileriye dönük kolektif bir yol oluşturmayı amaçlıyor.

Üç gün sürecek etkinlikte yaklaşık 60 ülkeden 360 turizm şirketi, ürün ve hizmetlerini sunarken 700'den fazla seçkin Çinli alıcıyla bir araya geliyor. Alıcıların yüzde 86'sı tanınmış Çinli seyahat acentelerinin kurucuları, üst düzey yöneticileri, direktörleri veya üst düzey yöneticilerinden oluşuyor.

Fuarda Brezilya, Şili, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Avrupa ve Amerika'daki çeşitli pazarlar temsil ediliyor.

Ayrıca Asya, Ortadoğu, Okyanusya ve Afrika'dan katılımcıların yanı sıra Beijing ve Chengdu gibi Çin kentleri de fuara katılıyor.

ITB Çin Genel Müdürü David Axiotis, "Son birkaç zorlu yılda sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için Çin'de çok aktif faaliyet göstermeye devam ettik" dedi.

Axiotis, "Şimdi sektörü yeniden rayına oturtmak, küresel ortaklarımızın iş ilişkilerini ilerletmelerine destek olmak ve Çin seyahat endüstrisinde değerli işbirliklerini kolaylaştırmak için buradayız" ifadesini kullandı.