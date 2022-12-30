2023 İstanbul'da ücretsiz yılbaşı konserleri nerede? İstanbul yılbaşı konserleri nerede, ne zaman? Yılbaşında kimin konseri var?
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2022 senesinin sona ermesine çok az zaman kala vatandaşlar yeni yıl konserlerinin nerede yapılacağını merak etti. Her sene olduğu gibi çeşitli alanlarda birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Peki, 2023 İstanbul'da ücretsiz yılbaşı konserleri nerede? İstanbul yılbaşı konserleri nerede, ne zaman? Yılbaşında kimin konseri var?
2023 senesine gireceğimiz yeni yılda heyecan dorukta. Yeni yıl heyecanını sevdikleri ile dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ise 2023 İstanbul'da ücretsiz yılbaşı konserleri nerede? İstanbul yılbaşı konserleri nerede, ne zaman? Yılbaşında kimin konseri var? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde.
2023 İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ YILBAŞI KONSERLERİ NEREDE?
2023 yılına gireceğimiz yılbaşında sahne alacak sanatçılar şöyle;
Abdi İpekçi Meydanı Gökçe konseri saat 21.00'da başlayacak.
Murat Boz konseri ise 23.00'da Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda yapılacak.