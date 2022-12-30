2023 İstanbul'da ücretsiz yılbaşı konserleri nerede? İstanbul yılbaşı konserleri nerede, ne zaman? Yılbaşında kimin konseri var?

2022 senesinin sona ermesine çok az zaman kala vatandaşlar yeni yıl konserlerinin nerede yapılacağını merak etti. Her sene olduğu gibi çeşitli alanlarda birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Peki, 2023 İstanbul'da ücretsiz yılbaşı konserleri nerede? İstanbul yılbaşı konserleri nerede, ne zaman? Yılbaşında kimin konseri var?