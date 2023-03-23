2023 işsizlik oranı yüzde kaç oldu? Türkiye'de genç nüfusta işsizlik, istihdam oranı, genç nüfusta işsizlik oranı kaç oldu? Güncel işsizlik oranı!

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre arttı mı azaldı mı merak ediliyor. Peki, 2023 işsizlik oranı yüzde kaç oldu? Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç? Türkiye'de genç nüfusta işsizlik, istihdam oranı, genç nüfusta işsizlik oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. Peki, 2023 işsizlik oranı yüzde kaç oldu? Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç? Türkiye'de genç nüfusta işsizlik, istihdam oranı, genç nüfusta işsizlik oranı kaç oldu?

2023 İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık artış ile %47,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %30,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İşgücü 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak 34 milyon 334 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,4, kadınlarda ise %35,1 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak %19,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,4, kadınlarda ise %25,2 olarak tahmin edildi.