Yeni yıla kısa zaman kala Asgari ücrete yapılacak zam görüşmeleri devam ederken.2023 işsizlik maaşı zam oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 işsizlik maaşı zam oranı açıklandı mı? İşsizlik maaşı nedir, kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte konu hakında merak edilenler...

Milyonlarca çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretin yüzde 30 olması halinde en düşük işsizlik maaşı 2563 lira, en yüksek de 6628 lira olarak ödenecek. Peki, 2023 işsizlik maaşı zam oranı açıklandı mı? İşsizlik maaşı nedir, kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış olursa işsizlik maaşı en yüksek 6 bin 628 lira olarak ödenecektir. Eğer yüzde 40 artış olursa 7 bin 137 TL olacak ödenecek. Yüzde 50 artış olacaksa 7 bin 647 TL olarak ödenecektir.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, sigortalı işçilerin işsiz kalmaları ve yasada yer alan bazı şartları taşımaları halinde hak kazandıkları ücrettir. Belirli bir süre ödenir ve işçinin iş bulma sürecinde asgari geçimini sağlayabilmesini amaçlar. İşsizlik sigortası kapsamında alınan bu ödenek, adından da anlaşılacağı üzere işçi için bir sigortadır.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuran kişiler, işsizlik maaşı alabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?