2022 yılının son ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında işsizlik maaşı da yer aldı. Vatandaşlar 2023 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, 2023 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşı ne kadar zamlanacak? Yeni yıl İşsizlik maaşı kaç para olacak?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeni yılda yapılacak olan zamlar birçok kişinin gündeminde yer aldı. Vatandaşlar 2023 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt arıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için 2023 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? sorusunu yanıtladık. Peki, 2023 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşı ne kadar zamlanacak? Yeni yıl İşsizlik maaşı kaç para olacak? İşte detaylar..,

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2023 işsizlik maaşının net rakamları henüz belli olmadı. Rakamların aralık ayının sonlarına doğru kesinlik kazanması bekleniyor.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.