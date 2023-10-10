2023 yılında patlak veren İsrail-Filistin savaşı, iki ülke arasındaki gerginliğin zirve noktasıdır. Bu çatışmanın başlangıcı ve nedenleri üzerine yapılan analizler, tarihsel ve politik faktörlerin karmaşık bir bileşimi olarak görülüyor. Peki, 2023 İsrail Filistin savaşı nasıl başladı? Filistin İsrail savaşın nedeni ne? İşte detaylar...

2023 İsrail Filistin savaşı nasıl başladı? Filistin İsrail savaşın nedeni ne?

İsrail savaş uçakları 4 gündür Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana tutuyor. İsrail ve Filistin savaşı nasıl başladı merak konusu oldu. Arama motorlarında Filistin ile İsrail savaşın nedeni sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından Filistin İsrail savaşı başlatan olayı araştırıyor. Peki, 2023 İsrail Filistin savaşı nasıl başladı? Filistin İsrail savaşın nedeni ne? Detaylar haberimizde...

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI NASIL BAŞLADI?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Bu saldırılar sonucunda bazı aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı. Filistin'den yapılan son açıklamaya göre saldırılarda 770 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı ise bini aştı.