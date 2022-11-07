2023 İşçi yılbaşı zammı belli oldu mu, ne kadar?

Emekli ve memurların merakla beklediği zamların belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜFE'nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da açıklanacak. Peki, 2023 işçi yılbaşı zammı belli oldu mu, ne kadar?

Memur zammı için geri sayım sürüyor. Yeni yıl yaklaşırken heyecan katsayı da artıyor. Konu hakkında zaman zaman hükümetten açıklamalar gelirken binlerce kişi konu hakkında bir bilgi almak adına "2023'te memur zam oranı ne kadar olacak? Maaşlar yüzde kaç artacak?" diye soruyor. Peki, 2023 işçi yılbaşı zammı belli oldu mu, ne kadar? İşte detaylar haberimize...

2023 İŞÇİ YILBAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Enflasyon farkı dâhil 4 aylık memur zammı 11.84 olacak. Yeni yılda memur ve emeklilerinin gelirinde ek göstergeye bağlı olarak da artış yaşanacak. Yüzde 40'lık zam durumunda en düşük emekli aylığı 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşı da 12 bin 747 liraya çıkacak.

Temmuz ayında yüzde 42.35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

İkinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında enflasyon yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şu bilgileri paylaştı: "Herkes müsterih olsun, Allah'ın izniyle ne söz verdiysek yerine getirdik, getiriyoruz. Toplumun bütün sorunlarını çözme merci AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bu konuda kimsenin en ufak tereddüdü olmasın. Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

TÜİK'in 2022 Ekim ayı için enflasyon rakamlarını açıkladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verilerine göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 oldu.

Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak. Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DURUM

Memur maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram; "TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91'dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE'de yüzde 52.40'lık bir artış var. Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42'lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10'luk enflasyon farkı mevcuttur. En düşük memur maaşı yüzde 30 artış olursa 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya yükselmiş olacak.

En düşük memur emekli maaşı yüzde 30 artış olursa 6 bin 078 liradan 7 bin 901 liraya yükselmiş olacak.

2022 ARALIK ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2023 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının Aralık ayı enflasyonunu 2 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına enflasyon farkı gelecek. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 2 Ocak'ta belli olacak.