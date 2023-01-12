2023 İmar Affı çıktı mı, çıkacak mı? İmar affı nedir? İmar affı kimleri kapsıyor?

imar affı konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İmar affından yararlanmak isteyen binlerce vatandaş konu hakkında araştırma yapıyor. Yaklaşan 2023 Genel Seçimleri öncesi Ankara kulislerinde bir imar affı çıkacağı konuşuluyor. Peki, İmar affı nedir? İmar Affı çıktı mı, çıkacak mı? İmar affı kimleri kapsıyor? İşte kamuoyunda çok konuşulan imar affı konusu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'de son günlerde gündemin bir numaralı konuları arasında yer alanyeni imar affı düzenlemelerine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşan 2023 Genel Seçimleri öncesi Ankara kulislerinde bir imar affı çıkacağı konuşuluyor. Peki, İmar affı nedir? İmar Affı çıktı mı, çıkacak mı? İmar affı neleri kapsıyor? İmar affı nasıl hesaplanıyor? İmar affı kaç yılda bir çıkıyor? İmar affı tarım arazilerini kapsıyor mu? Detaylar haberimizde...

İMAR AFFI ÇIKTI MI, ÇIKACAK MI?

Bir süredir kamuoyunu çıkıp çıkmadığı merak edilen yeniimar affı konusu TBMM nin açılmasıyla meclis gündemine yeniden geldi. İmar affı düzenlemesi 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından ilgili komisyona sevk edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı! Açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.

İMAR AFFI NELERİ KAPSIYOR?

İmar affının yaptığı şey, basit bir dilde anlatmak gerekirse başta gecekondular olmak üzere imar yasasına uymayan tüm binalar üzerine yapılacak işlemleri tespit etmek, düzenlemek, değerlendirmek, müracaatını yapmak ve uygulama esası gibi başka konuları belirlemektir.

İMAR AFFI NASIL HESAPLANIYOR?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3'ü, ticarette % 5'i olacak şekilde belirlenir.

İMAR AFFI KAÇ YILDA BİR ÇIKIYOR?

6639 sayılı Yasanın 38. maddesi ile 20.05.2016 kabul tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 24. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "üç yıl" ibaresi "altı yıl" olarak değiştirilerek ikinci kez 2981 sayılı Yasanın yürürlükte kalması sağlanmıştır.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı kanunu kaçak, ruhsatsız, iskansız projesine ve imara uygun olmayan ev, işyeri yani her türlü bina, kooperatif ve gecekondunun kayıt altına alınarak vatandaş ile devlet arasındaki mülkiyet sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşması amacı ile yürürlüğe girmiştir. İmar affından tamamen kaçak veya bir bölümü kaçak ev, işyeri, bina, kooperatifhak sahipleri yararlanabildiği gibi hazine veya belediye arazisi üzerine kaçak olarak yapılmış binalar, gecekondularda yararlanabilmektedir.

İMAR AFFI TARIM ARAZİLERİNİ KAPSIYOR MU?

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz! YAPI kayıt belgesi, imar barışı bu tür tarım arazileri bakımından geçerli değildir.