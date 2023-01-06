Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri için tarih açıklandı! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu çalışanlarına ödenecek ikramiyeler iki farklı tarihte hesaplarda olacak. Peki, 2023 ilave tediyeleri ne zaman yatacak? ilave Tediye ne demek? ilave Tediye kimlere verilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İlave tediye ödeme tarihleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri bilindiği gibi iki taksit şeklinde yapılmaktadır. Peki, 2023 ilave tediyeleri ne zaman yatacak? Tedi6ye ne demek? ilave Tediye kimlere verilir? Detaylar haberimizde...

İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin ikinci yarısı 27 Ocak ve 17 Nisan tarihlerinde yapılacak.

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor

İLAVE TEDİYE KİMLERE VERİLİR?

Tediye tarihi ne zaman? sorusunun hemen öncesinde tediye ödeneklerinin kimlere verileceği de büyük bir soru işareti olarak akıllarda yer ediniyor. Bu bağlamda devlet tarafından yasa ve yasanın getirisi olan yetki ile birlikte, idari işlemler eşliğinde kurulmuş ve kurumsal yetki ile ayrıcalıklardan yararlanmakta olan, kamu tüzel kişilikleri ile ayrıca kamu tüzel kişiliklerine bağlı olan kuruşlarda iş sözleşmesi bulunan çalışanlar adına uygulanacaktır.

Tediye ödenekleri konusunda iş kanunu kapsamı göz önüne alınmaktadır. Bu nedenle bir üst paragrafta da bahsetmiş olduğumuz, devlet ve devlete bağlı olan kurum ya da kuruluşlarda Türkiye Cumhuriyeti iş kanununda yer alan birinci maddenin tanımı gereği, kadrolu işçi sayılan her türlü personel tediye ödeneklerinden yararlanabilecektir.