Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni kamuoyuyla paylaştı. Takvime göre, okulların 11 Eylül'de açılacağı belirtildi. Çalışma Takvimi'ne göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin ise merak ettiği konu 2023 İL EMRİ VERİLECEK Mİ? Öğretmen il emri ne zaman çıkacak? Oldu. İşte detaylar…

Öğrenciler 11 Eylül'de okula başlayacak ve 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline girecek ardından 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. Bahar dönemindeki ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan arasına denk gelecek şekilde planlandı. Eğitim-öğretim yılı ise 14 Haziran'da tamamlanacak. Öğretmenlerin ise merak ettiği konu 2023 İL EMRİ VERİLECEK Mİ? Öğretmen il emri ne zaman çıkacak? Oldu. İşte detaylar…

2023 İL EMRİ VERİLECEK Mİ?

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimi açıklanmış olsa da, bazı öğretmenler için belirsizlik devam ediyor. Eş durumu ve görev yeri değişikliği isteyen öğretmenler için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 tercih hakkı tanınmış durumda. İlk tercihte yerleşemeyen öğretmenler için ikinci tercih başvuruları MEBBİS üzerinden 25 Ağustos Cuma günü başladı ve 28 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu süre zarfında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi veya iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. İkinci il içi ve iller arası yer değişikliği atamaları 29 Ağustos tarihinde yapılacak. Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği talepleri aynı anda alınacak.

ÖĞRETMEN İL EMRİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

2023 yılında bir defaya mahsus olarak uygulanacak olan ikinci yer değiştirme işlemleri için Bakan Yusuf Tekin'in talimatları doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan bütün norm kadrolar öğretmenlerin tercihine sunulacak. Bu sürecin sonunda, eşiyle aynı şehirde görev alamayan öğretmenler için il emri şansı gündeme gelebilir. Henüz Bakanlık tarafından net bir açıklama yapılmamış olsa da, il emri uygulamasının bu sene de geçerli olup olmayacağı merak konusu. 2. yer değişikliği tayin sonuçlarının açıklanmasının ardından, bu konuda bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Bu konuda talepler yoğun olsa da, il emri öğretmenlerin aile birliğini koruma amacıyla Anayasal bir gereklilik olarak ortaya çıkmış bir uygulamadır. Öğretmenlerin il emri uygulamasına dair bekleyişi, gelecek açıklamalara yönelik büyük bir beklenti içinde geçiyor.