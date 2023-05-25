2023 İKİNCİ TUR ANKET SONUÇLARI: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? 2. tur anketlerine göre hangi cumhurbaşkanı adayı önde?

Türkiye 2023 Genel Seçimlerinde ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecektir. 2023 ikinci tur anket sonuçları merak ediliyor. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ve 2. tur hangi cumhurbaşkanı adayı önde soruları gündeme geliyor. Peki, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? 2. tur anketlerine göre hangi cumhurbaşkanı adayı önde? 2023 ikinci tur anket sonuçları!

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28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri heyecanla bekleniyor. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ve 2. tur hangi cumhurbaşkanı adayı önde soruları gündeme geliyor. 2023 ikinci tur anket sonuçları ve Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu soruları merak ediliyor. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? 2. tur anketlerine göre hangi cumhurbaşkanı adayı önde? 2023 ikinci tur anket sonuçları! Detaylar haberimizdedir…

ERDOĞAN MI, KILIÇDAROĞLU MU?

Araştırmada katılımcılara "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oyunuzu vermeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.6 oy oranına ulaştı.

İKİNCİ TUR ANKETLERİNE GÖRE HANGİ CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖNDE?

Türkiye pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı ikna noktasında çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkın 7 puana kadar çıktığı görüldü.

2023 İKİNCİ TUR ANKET SONUÇLARI

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 53.4, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 46.6 olarak belirlendi.

ADAYLARIN İLK TURDA ALDIKLARI OY ORANLARI

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde %49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oy oranına ulaşmıştı.