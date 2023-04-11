14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2023 HÜDAPAR vaatleri! Zekeriya Yapıcıoğlu ne vaat verdi, soruları yer alıyor. Peki, 2023 HÜDAPAR vaatleri! Zekeriya Yapıcıoğlu ne vaat verdi? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, 2023 HÜDAPAR vaatleri! Zekeriya Yapıcıoğlu ne vaat verdi? Soruları gündem oldu. Peki, 2023 HÜDAPAR vaatleri! Zekeriya Yapıcıoğlu ne vaat verdi? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

HÜDAPAR 2023 SEÇİM VAATLERİ!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Eğer bir kadın ya da çocuk ihtiyaç nedeniyle çalışmak zorundaysa devlet ve yönetim o çocuk ve kadının bütün ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Annelik çok kutsal bir iştir. Sadece bir alanda değil. Pek çok mesleğin aynı anda icra edilmesidir annelik. Çocuk yetiştirmek toplumun geleceği açısından çok ulvi bir görevdir. Çok özveri isteyen iştir. Bu işin hafta sonu izni veya çalışma saatleri yoktur. Bu yüzden biz, 25 yıl evli kalan kadın özellikle de anneyse primleri devlet tarafından karşılanmak üzere emeklilik hakkı tanınmalıdır." demişti.