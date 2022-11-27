2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac tarihleri ne zaman, hac ücretleri ne kadar?

Haç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu seneki kurayı takip ediyor. Peki, 2023 Haç kurası ne zaman çekilecek? Haç tarihleri ne zaman ,haç ücretleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Diyanet işleri başkanlığı her yıl Müslümanların hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek için yapılan başvuruların yoğun olmasından dolayı belirli kapasite ve sayıda hacı adayının gidebilmesi nedeniyle hacca gidecek hacı adaylarını kurayla belirliyor. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Harç ücretleri ne kadar? Haç kayıttı için gerekli evraklar neler? Detaylar haberimizde...

2023 HAÇ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş 2022 hac esnasında Mekke'de yaptığı açıklamada 2023 yılı hac planlamalarının şimdiden yapıldığını, hac kuralarında 2022 yılı Kasım ayı ortaları, Aralık ayı başları arasında çekileceğini duyurdu.

2023 HAÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İslamiyet'te kutsal kabul edilen Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edildiği ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac ibateri Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği için oranın resmi para birimi olan Riyal cinsinden fiyatlar belirleniyor. Her yıl hac fiyatları, kişi başı ortalama 20 Bin Riyal ile 40 Bin Riyal arasında değişiklik gösteriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de Pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurmuştu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıktı. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.

Oda türüne göre oda fiyatları:

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

HAC KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Hac kayıt işlemi için herhangi bir evrak gerekmemektedir. Yalnızca kimlikle gerekli bankalara internet şubesi yoluyla veya direk şubeden ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme işleminin ardından hacı adayları, hac kaydı için müracaatını https://hacumre.diyanet.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak veya makbuz ile birlikte en yakın müftülüğe giderek yapabilecekler.

Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

2023 HAÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bu sene hac ibadeti 26 Haziran Pazartesi başlayacak olup 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecektir.