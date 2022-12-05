Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2023 hac kuraları ne zaman çekileceği merak ediliyor. Hac kura takvimi belli oldu mu ve 2023 Hac kuralı ne zaman çekilecek gündeme geliyor. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu?

2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek ve hac kura takvimi belli oldu mu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura sonucu ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kuraları,Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Başvurular aralık ayında başlıyor. Kuraların ise ocak ayının ilk haftasına çekilmesi planlanıyor.

2023 HAC FİYATLARI - DİYANET (KİŞİ BAŞI)

Bir kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Ancak kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.

KURASIZ HAC PROGRAMI FİYATLARI

Kurasız kısa hac programları 2022 yılında genellikle 8 bin dolar seviyesinden başlıyor. Bu fiyat 2 kişilik odada 9400 dolar, 3 kişilik odada 9000 dolar ve 4 kişilik odada 8500 dolar bandında. Kısa hac programlarında büyük çoğunlukla gidiş İstanbul-Cidde, dönüş ise Medine-İstanbul hattı üzerindedir.

Oda TürüUSDTürk Lirası

2 Kişilik Oda9400$158.097₺

3 Kişilik Oda9000$151.364₺

4 Kişilik Oda8500$142.955₺

2022-2023 yılında Diyanet Organizasyonu ile Umre'ye gitmeyi tercih edenler;

1. Aşağıdaki tur programlarından kendine uygun olanı belirlemeli

2. O tura ait 'banka kodu'nu almalı

3. Kodla birlikte giderek Diyanet'le anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırmalı

4. Son olarak en yakın il ya da ilçe Müftülüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden umre kayıtlarını yaptırmalılar.

1. DÖNEM UMRE TURLARI

BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ:

1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

2. Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.

3. Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

4. Umre yolcusu 2022-2023 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.

5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.

6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

7. Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınan/alınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.

8. Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenen/istenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.

UMRE YOLCULARINA VERİLECEK HİZMETLER:

Mekke - Medine Otel Konaklama

Yiyecek, İçecek

Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım

Uçak Bileti

Vize Alımı

Mekke Servis Hizmeti

Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri

UMRE YOLCULARINA VERİLECEK ESER VE MALZEMELER:

Kur'an-ı Kerim

Umre Yolcusu Rehberi, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Sa'y duaları

Seyahat El Çantası

Seccade

Tespih ve Sırt Çantası

Maske

HAC HAKKINDA BİLGİLER