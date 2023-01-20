Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu sene 83 bin 430 kişinin belirleneceği Hac kuralarında kayıtların başladığını duyurdu. Hac kayıtlarının başlamasıyla kura tarihleri gündeme geldi. Hacı adayları, hac kura fiyatları ve tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki,2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kontenjan sayısı ne kadar? 2023 Hac fiyatları ne kadar? Kurasız hac programı fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 yılında yapılacak olan Hac kuraları hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hac kura takvimi her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Peki ,2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kontenjan sayısı ne kadar? 2023 Hac fiyatları ne kadar? Kurasız hac programı fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek.

Hac kuraları 26 Ocak perşembe günü saat 10.00 da noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya kanadından canlı takip edilebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

HAC KONTEJAN SAYISI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerini kullandı. Buna göre; 2023 yılında hacca 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi gidebilecek.

2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar daha fazla ücret ödemek zorunda kalabiliyor. 2023 yıllıhac oda fiyatları şu şekilde:

2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası

KURASIZ HAC PROGRAMI FİYATLARI NE KADAR?

Kurasız hac programları 2023 yılında genellikle 12 bin dolar seviyesinden başlıyor. Bu fiyat 2 kişilik odada 9800 dolar, 3 kişi odada 9000 dolar ve 4 kişilik odada 8750 dolar bandında. Kısa hac programlarında büyük çoğunlukla gidiş İstanbul-Cidde, dönüş ise Medine-İstanbul hattı üzerinde yapılmaktadır.