Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Hac ibadeti için birçok kişi tarafından 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorusu merak ediliyor ve bu nedenle 2023 yılı Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Sorusu araştırılıyor. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 yılı Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorusu, birçok Müslümanın gündemde yer alıyor. 2023 yılı için Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunu sorgulatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura sonucu ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 yılı Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Başvurular aralık ayında başlıyor. Kuraların ise ocak ayının ilk haftasına çekilmesi planlanıyor.

2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Bir kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Ancak kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.