2023 hac kuraları ne zaman çekilecek ve 2023 Diyanet e devlet hac kura tarihi belli oldu mu merak ediliyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek ve 2023 Diyanet e devlet hac kura tarihi belli oldu mu sorularını araştırıyor. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet e devlet hac kura tarihi belli oldu mu?

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?Hac ibadetini yapmak için 2023 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek ve 2023 Diyanet e devlet hac kura tarihi belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet e devlet hac kura tarihi belli oldu mu? soruları merak ediliyor. 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet e devlet hac kura tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

?Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, müracaatlarını 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenecektir.

Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adaylarımız kuraya gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Hacı adaylarımız e-Devlet üzerinden "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kura birlikteliğine dair değişiklik talepleri ile ilgili olarak hac kura katsayıları aynı olan kişilerin e-Devlet sistemi üzerinden, kura katsayıları farklı yıllara ait olan kişilerin ise iş ve işlemleri il/ilçe müftülüklerinde 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Yapılacak tercihlerin bağlayıcı olacağı ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyeceğinden, müracaat edenlerin konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları çok önemlidir.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracaklardır.? Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.?? Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler; bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olanlar durumlarını süresi içinde düzeltebileceklerdir. ?Detaylı bilgi için iletişim merkezimizi (0850 260 13 13) arayabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

2023 DİYANET E DEVLET HAC KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Başkanlık yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi'nde yaptığı konuşmada, haccın Müslümanların her yıl iman ve tevhit ekseninde bir araya geldiği, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı ve vahdet şuurunun doyasıya yaşandığı müstesna bir buluşma olduğunu vurguladı.

Sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran hac ibadetinin İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okul olduğunu söyleyen Erbaş, haccın müminler için büyük niyazların, özlemlerin, vuslat ve heyecanın kutlu mevsimi olduğunu belirtti.