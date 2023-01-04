2023 hac fiyatları belli oldu mu? Hac kayıtları ne zaman başlayacak?

Hac takvimi vatandaşların yoğun olarak çalıştığı konular arasında yer alıyor. Mukaddes topraklara gidip ibadetlerini yapmak isteyenler. Haç kayıtları ne zaman başlayacak? Haç ön kayıtları nasıl yapılır? 2023 Hac fiyatları belli oldu mu? Sorularının yanıt aramaya başladı. Peki, Hac kayıtları ne zaman başlayacak? Haç ön kayıtları nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 yılı hac kayıtları ve ücreti Müslümanların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı için hac kayıtlarının başladığını açıklamasının ardından binlerce hacı adayı Haç kayıtları ne zaman başlayacak? Hac ön kayıtları nasıl yapılır? 2023 Hac fiyatları belli oldu mu? Sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Hac kayıtları ne zaman başlayacak? Haç ön kayıtları nasıl yapılır? 2023 Haç fiyatları belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor.

HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devlet'ten gerçekleşecek.

HAC FİYATLARI 2023 BELLİ OLDU MU?

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar, anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 TL ön kayıt ücreti yatıracaklardır.? Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.